Aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında kavga çıkınca kahvehane savaş meydanına döndü Siverek'te, alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olan iki aile arasında başlayan tartışma büyüyünce ortalık meydan savaşına döndü. Ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlatan taraflar, polisin gelmesiyle ayrıldılar. 5 kişinin yaralandığı anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kahvehanede oturan akraba aileler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirine sandalyeler ile saldırdı. 5 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kameraları tarafından da kaydedildi. ELLERİNE NE GEÇTİYSE FIRLATTILAR Kavga, öğle saatlerinde Kemaliye Caddesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. Aralarında alacak meselesinden dolayı husumet bulunduğu öne sürülen akraba Gülalan ve Özyıkılmaz ailelerinin üyeleri, kahvehanede tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki aile fertleri oturdukları tahta sandalyeleri birbirine atmaya başladı. İhbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, hafif yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye götürüldü. 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığını belirlediği 6 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Kaynak: DHA