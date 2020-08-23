Ölü bulunan kadının boğazında bıçak yarası tespit edildi Sivas'ta Zekiye Gül evinde boğazında bıçak yarası ile ölü bulundu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Zekiye Gül'ün şüpheli ölümü sonrası oğlu ifadesinde annesinin 'intihar edeceğim' şeklinde söylemlerde bulunduğunu belirtti.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Zekiye Gül, boğazında bıçak kesisiyle ölü bulundu. Oğlunun ölü bulduğu Gül'ün , 'intihar edeceğim' şeklinde söylemlerde bulunduğu iddia edildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yenimahalle Menderes Caddesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Zekiye Gül (54), oğlu H.U. (22) tarafından odasında yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Zekiye Gün'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gül'ün cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede boğazında bıçak kesisi bulunduğu belirlendi.

"ANNEM 'İNTİHAR EDECEĞİM' DİYORDU"

İfadesine başvurulan H.Ü. annesinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu, 'intihar edeceğim' şeklinde söylemlerde bulunduğunu belirtti. H.U. ile eşi E.U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gül'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA