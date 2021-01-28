Son dakika haberleri | Şişli'de otoparkta yangın çıktı, araçlar son anda kurtarıldı
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Son dakika haberleri | Şişli'de otoparkta yangın çıktı, araçlar son anda kurtarıldı

28.01.2021 01:42 | Son Güncelleme: 28.01.2021 01:52
Son dakika haberleri | Şişli'de otoparkta yangın çıktı, araçlar son anda kurtarıldı

Son dakika gündem haberine göre ŞİŞLİ'de bir otoparkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ŞİŞLİ'de bir otoparkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otoparkta bulunanların içeride bulunan araçları son anda dışarı çıkardı. Hasarın meydana geldiği yangında eseri ölen yada yaralanan olmadı. 

 

Yangın saat 00.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi, Galata Deresi Caddesi'nde bulunan otoparkta çıktı. Otoparkta bulunanların son anda fark ettiği yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında otoparkta bulunan 4 araç, otoparkta bulunanlar tarafından son anda çıkarıldı.  İTFAİYE EKİPLERİ ÇALIŞIRKEN PATLAMA MEYDANA GELDİYangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışması sırasında otoparkın idari kısım olarak kullanılan bölümünde patlama meydana geldi.  YANGININ KESİN ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYORKısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otoparkta bulunan bir motosiklet zarar gördü. Yangının çıktığı ve idari kısım olarak kullanılan bölüm ise kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.  OTOPARKTA YAŞANANLARI ANLATTI

Yangın sırasında otoparka bulunan çalışan, yaşananları anlattı. Önce bir ses duyduğunu söyleyen çalışan, "Ses geldi sesle uyandım. Bu kadar biliyorum. İçerde bulunan 4 arabayı dışarı çıkardık. Yaralı falan yok. Ben vardım bir de dayı vardı. Yaşlı biraz dayı. Bir ses geldi sesle uyandık. Ben zaten o arada itfaiyeyi aradım. Sonra tüple yangına müdahale etmeye çalıştım. Elimden bu kadar geldi" dedi. 


- İstanbul
Son dakika haberleri | Şişli'de otoparkta yangın çıktı, araçlar son anda kurtarıldı
Son dakika haberleri | Şişli'de otoparkta yangın çıktı, araçlar son anda kurtarıldı
Son dakika haberleri | Şişli'de otoparkta yangın çıktı, araçlar son anda kurtarıldı
Son dakika haberleri | Şişli'de otoparkta yangın çıktı, araçlar son anda kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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