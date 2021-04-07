Son dakika haber! Şırnak'ta uçurtma şenliği düzenlendi
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Son dakika haber! Şırnak'ta uçurtma şenliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Şırnak'ta uçurtma şenliği düzenlendi

Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta Polis Haftası dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Şırnak'ta Polis Haftası dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Şırnak Stadında İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) "Güçlü Çocuklar Mutlu Yarınlar Projesi" kapsamında uçurtma uçuruldu, golf ile yüz boyama gibi birçok etkinlik yapıldı.

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri de polis üniforması giyerek, şehir merkezinde dolaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinde Komiser yardımcısı Sevgi Erdeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Polis Haftası münasebetiyle uçurtma şenliği düzenlediklerini söyledi.

Erdeniz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün çeşitli aktivitelerle etkinliğe katkı sağladığını dile getirdi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Irmak Gök, polisleri çok sevdiğini belirterek, eğlenceli bir gün geçirdiklerini belirtti.

İkra Koluman da güzel bir etkinliğe katıldıklarını, uçurtma uçurduklarını ifade etti.

Etkinlik sonunda resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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