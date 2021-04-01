Son dakika haber! Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çoban hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çoban yaşamını yitirdi.