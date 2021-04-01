Son dakika haber! Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çoban hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çoban hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çoban hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çoban yaşamını yitirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çoban yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cemil Kaçar (42), Kösreli köyü Kerimali mevkisinde hayvan otlattığı sırada teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kaçar, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Kaçar'ın cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan

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