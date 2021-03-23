Son dakika haber: Sinovac, CoronaVac aşısının çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirtti
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Son dakika haber: Sinovac, CoronaVac aşısının çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirtti

23.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:59
Son dakika haber: Sinovac, CoronaVac aşısının çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirtti

Son dakika haberler... Çinli firma Sinovac, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı CoronaVac'ın 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda "etkili ve güvenli" olduğunu bildirdi.

Çinli firma Sinovac, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı CoronaVac'ın 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda "etkili ve güvenli" olduğunu bildirdi.

Sinovac'ın Tıbbi Direktörü Gıng Zıng yaptığı basın toplantısında, erken ve orta aşamadaki klinik çalışmalara 550'den fazla deneğin katıldığını kaydetti.

Sonuçlara göre, aşının 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirten Gıng, aşı denemeleri sırasında 3 ve 6 yaşındaki iki çocukta yüksek ateş görüldüğünü, diğer deneklerin hafif semptomlar gösterdiğini söyledi.

Çin de dahil olmak üzere dünya çapında 70 milyondan fazla Sinovac aşısı yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına ilişkin onayın mart sonuna kadar verileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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