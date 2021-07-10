Son dakika haberi! Yabancı uyruklu kişiler arasındaki bıçaklı kavgada bir kadın öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Sinop'ta yabancı uyruklu kişiler arasında yaşanan bıçaklı kavgada bir kadın öldü, bir kişi ise yaralandı.