Son dakika haberi! Yabancı uyruklu kişiler arasındaki bıçaklı kavgada bir kadın öldü, 1 kişi yaralandı
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Son dakika haberi! Yabancı uyruklu kişiler arasındaki bıçaklı kavgada bir kadın öldü, 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Sinop'ta yabancı uyruklu kişiler arasında yaşanan bıçaklı kavgada bir kadın öldü, bir kişi ise yaralandı.

Sinop'ta yabancı uyruklu kişiler arasında yaşanan bıçaklı kavgada bir kadın öldü, bir kişi ise yaralandı.

Meydankapı Mahallesi Ulu Sokak'ta Afgan uyruklu Mehmet Veli M. eşi Meryem M. ile Abdull Rashid A. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda iddiaya göre Mehmet Veli M. eşi Meryem M. ile Abdull Rashid A'yı bıçakladı.

Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Meryem M. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli ise gözaltına alındı.

Son dakika haberi! Yabancı uyruklu kişiler arasındaki bıçaklı kavgada bir kadın öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Yabancı uyruklu kişiler arasındaki bıçaklı kavgada bir kadın öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Yabancı uyruklu kişiler arasındaki bıçaklı kavgada bir kadın öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Yabancı uyruklu kişiler arasındaki bıçaklı kavgada bir kadın öldü, 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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