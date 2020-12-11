Sinop'ta şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Sinop'ta şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu

11.12.2020 20:01 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:13

Sinop'ta şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu Sinop'ta iki çocuk babası 65 yaşındaki emekli öğretmen yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Sinop'ta şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu

SİNOP - Sinop'ta iki çocuk babası 65 yaşındaki emekli öğretmen yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ulus Sokak'ta bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Muharrem Öztürk'ten bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri, Öztürk'ü yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muharrem Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Sinop'ta şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Sinop'ta şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Sinop'ta şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Sinop'ta şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Sinop'ta şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Sinop'ta şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU

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