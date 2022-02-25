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Son dakika haber: Sinop'ta otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi öldü

AA, Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Son dakika haber: Sinop'ta otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKELİ, SİNOP (AA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Gencek köyü mevkisinde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ulaşılan araçta Mustafa, Salih ve Yılmaz Demir ile Hasan Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, incelemenin ardından Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ???????

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Türkeli, Gencek, Sinop, Güncel, Haberler

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