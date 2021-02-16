Son dakika haber! Sinema oyuncusu Toygun Ateş'in Malatya'daki Kovid-19 tedavisi sürüyor
16.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:25
Son dakika haberi... Malatya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sinema sanatçısı Toygun Ateş'in tedavisine devam ediliyor.
Malatya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sinema sanatçısı Toygun Ateş'in tedavisine devam ediliyor.
Alınan bilgiye göre, bir film çekimi için Malatya'da bulunan 66 yaşındaki Ateş'in geçen hafta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Ateş'in, Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlandığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş