Son dakika haber! Sinema oyuncusu Toygun Ateş'in Malatya'daki Kovid-19 tedavisi sürüyor
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Son dakika haber! Sinema oyuncusu Toygun Ateş'in Malatya'daki Kovid-19 tedavisi sürüyor

16.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:25
Son dakika haber! Sinema oyuncusu Toygun Ateş'in Malatya'daki Kovid-19 tedavisi sürüyor

Son dakika haberi... Malatya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sinema sanatçısı Toygun Ateş'in tedavisine devam ediliyor.

Malatya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sinema sanatçısı Toygun Ateş'in tedavisine devam ediliyor.

Alınan bilgiye göre, bir film çekimi için Malatya'da bulunan 66 yaşındaki Ateş'in geçen hafta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Ateş'in, Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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