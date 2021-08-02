Silivri'de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti
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Silivri'de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silivri'de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti Kumluk Plajı'nda dün öğle saatlerinde denize giren 19 yaşındaki Can Ahmet Özoğul, boğuldu.

Silivri'de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kumluk Plajı'nda dün öğle saatlerinde denize giren 19 yaşındaki Can Ahmet Özoğul, boğuldu. Cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün 16: 00 sıralarında Kumluk Halk Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Esenyurt'tan günü birlik Silivri'ye gelen 19 yaşındaki Can Ahmet Özoğul, serinlemek için girdiği denizde gözden kayboldu. Durumun fark edilmesi üzerine denize giren vatandaşlar genç adamı aramaya başladı. Görevli cankurtaranlar ve vatandaşların yardımıyla bulunan genç olay yerine gelen ambulansla alınarak kalp masajı yapılmaya başlandı. Acil koduyla hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

19 yaşında hayatını kaybeden Özoğul, bugün ikindi namazına müteakiben Esenyurt İncirtepe Mahallesi Hüseyin Ergül Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi olan Nevşehir'e defnedilecek.

Silivri'de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti
Silivri'de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti
Silivri'de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti
Silivri'de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker

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