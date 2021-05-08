Son dakika haber... Silivri'de D-100 kara yolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı
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Son dakika haber... Silivri'de D-100 kara yolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı

Son dakika haber... Silivri'de D-100 kara yolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Silivri'de D-100 kara yolunda minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Silivri'de D-100 kara yolunda minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

General Ali İhsan Türkkan Caddesi'nde seyreden 34 LK 1120 plakalı otomobilin sürücüsü, D-100 kara yoluna çıkmak isterken Edirne istikametine giden 59 YM 280 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobildeki sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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