Silivri'de 5 kişinin yaşadığı baraka, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Silivri'de 5 kişinin yaşadığı baraka, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

07.12.2020 22:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:59

Silivri'de çıkan yangında bir baraka kullanılmaz hale gelirken, 2'si çocuk 5 kişi yara almadan kurtarıldı.

Silivri'de çıkan yangında bir baraka kullanılmaz hale gelirken, 2'si çocuk 5 kişi yara almadan kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Selimpaşa Mahallesi'nde bir barakada yangın çıktı.

Gece bekçilerinin olayı fark edip haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bekçilerin de yardımıyla barakadaki 2'si çocuk 5 kişi yara almadan kurtarıldı.

Baraka yangında kullanılmaz hale gelirken, BEDAŞ ekipleri de elektrik direğinde oluşan arıza için çalışma başlattı.

Yangının elektrik direğinden çekilen kaçak hat nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Silivri'de 5 kişinin yaşadığı baraka, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
Silivri'de 5 kişinin yaşadığı baraka, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
Silivri'de 5 kişinin yaşadığı baraka, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
Silivri'de 5 kişinin yaşadığı baraka, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

İlgili Haberler

Garajda park halindeki 5 TIR, yangında kullanılamaz hale geldi
Garajda park halindeki 5 TIR, yangında kullanılamaz hale geldi
Tarsus'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Tarsus'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Elektrikli sobadan çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Elektrikli sobadan çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Yalın Beyonce Bülent Ersoy Gonca Vuslateri
Spor Falcao Samatta Okan Buruk Serdar Aziz Mbaye Diagne
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silivri'de 5 kişinin yaşadığı baraka, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 22:59:04. #1.14#
title