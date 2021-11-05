Son dakika haberleri! Silivri Adliyesi'nde emlakçı cinayeti davasında yine gerginlik

Uğur Samet AVCI/ Çatalca'da geçen yıl ormanlık alanda cansız bedeni bulunan emlakçı Osman Gül'ün katil zanlısı Bekir Dal'ın yargılandığı davanın duruşması öncesi ve sonrasında, adliye önünde gerginlik yaşandı. Gül'ün yakınları, duruşmada tanık olarak ifadesine başvurulan bir kişinin adliyeye girişi sırasında tepki gösterdi. Gerginliği polis ve jandarma engelledi.

Emlakçı Osman Gül, geçen yıl 18 Eylül Cuma günü, ormanlık alanda ölü bulundu. Çok yönlü araştırma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma İstihbarat ekipleri, katil zanlısı Bekir Dal'ı olay yerinde bulunan arsa satış ilanındaki telefon numarasından tespit ederek, yakaladı. Gül'ü başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf eden ve kendisi de emlakçı olan Dal hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın dün Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşması, kararın açıklanacağı 30 Kasım tarihine ertelendi.