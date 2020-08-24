Son dakika haber! Silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber! Silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

24.08.2020 02:45 | Son Güncelleme: 24.08.2020 03:07

Manisa'nın Soma ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Topçu Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ve ya kişilerce sokakta bulunan mekanlara ateş açıldı.

Saldırı sonucu A.O. G.D. ve Bahadır Akbay yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Akbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akbay'ın kaldırımda çocuğunu beklediği ve o sırada vurulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haber! Silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: AA

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