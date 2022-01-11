YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Silah kazasında hayatını kaybeden polis son yolculuğuna uğurlandı

MALATYA - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde silah kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü emrinde Yüksekova Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan özel hareket polisi Ferhat Özcan silah kazası sonucu başından yaralanarak hayatını kaybetti. Yüksekova'da düzenlenen törenin ardından naaşı Memleketi Malatya'ya getirilen polis memuru için Malatya Şehir Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip tören düzenlendi. Törenin ardından polis memuru Ferhat Özcan 'ın naaşı Yeşilyurt ilçesi Baraj Mahallesi'ne götürülerek burada defin edildi.

Törene, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.