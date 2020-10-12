Eteği patoz makinesine sıkışan kadın hayatını kaybetti

Siirt'in Eruh ilçesinde eteği patoz harman makinesinin arasına sıkışan talihsiz kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Siirt'te eteği patoz makinesinin arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çeltiksuyu köyünde meydana geldi. 23 yaşındaki kadının eteği, tarlada ailesine yardım ettiği sırada patoz harman makinesine takıldı. Biçer patoz harman makinesinin arasında sıkışan H.S., olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Eruh Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz