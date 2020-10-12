Eteği patoz makinesine sıkışan kadın hayatını kaybetti
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Eteği patoz makinesine sıkışan kadın hayatını kaybetti

12.10.2020 18:23 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:52
Eteği patoz makinesine sıkışan kadın hayatını kaybetti

Siirt'in Eruh ilçesinde eteği patoz harman makinesinin arasına sıkışan talihsiz kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Siirt'te eteği patoz makinesinin arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çeltiksuyu köyünde meydana geldi. 23 yaşındaki kadının eteği, tarlada ailesine yardım ettiği sırada patoz harman makinesine takıldı. Biçer patoz harman makinesinin arasında sıkışan H.S., olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Eruh Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları (1)
TABLETÖR: Bu patoz makinesinden her yıl ölen sakat kalan bisürü insan var. Kravat kolu falan sarkan giysi etek geniş paçalı hiysiler vs giyilmemesi ve azami dikkat edilmesi gerekirken niçin aynı hatalar yapılıyor. Bununla çalışacaklara bir eğitim verilmeli ve ölüm vakalarının nasıl yaşandığı gösterilmeli ki kurallara uysunlar.
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