Son dakika haber... Siirt'te çıkan örtü yangınında 10 hektar alan zarar gördü
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Son dakika haber... Siirt'te çıkan örtü yangınında 10 hektar alan zarar gördü

Son dakika haber... Siirt'te çıkan örtü yangınında 10 hektar alan zarar gördü
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında çıkan örtü yangınında 10 hektarlık alanda zarar oluştu.

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında çıkan örtü yangınında 10 hektarlık alanda zarar oluştu.

Valilikten yapılan açıklamada, Palamutlu köyü Yazıcık mezrasında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Saat 10.40 sıralarında çıkan yangına, Pervari Orman İşletme Şefliği, Köprüçay Jandarma Karakol Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığından ekipler tarafından müdahale edildi. Vatandaşların da desteğiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yerleşim yerlerine uzak alanda çıkan yangında 10 hektarlık alan zarar gördü. Yangınla ilgili adli tahkikat başlatıldı."

Son dakika haber... Siirt'te çıkan örtü yangınında 10 hektar alan zarar gördü
Son dakika haber... Siirt'te çıkan örtü yangınında 10 hektar alan zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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