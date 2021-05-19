Son dakika haber! Siirt'te akrep sokan kadın tekne ve helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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Son dakika haber! Siirt'te akrep sokan kadın tekne ve helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Son dakika haber! Siirt'te akrep sokan kadın tekne ve helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Siirt'te fıstık bahçesinde çalışırken akrep sokan kadın, tekne ve helikopter vasıtasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'te fıstık bahçesinde çalışırken akrep sokan kadın, tekne ve helikopter vasıtasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Ormanardı köyü kırsalında fıstık bahçesinde çalışan Hükümet Sadak (58), akrep sokması sonucu yaralandı.

Yakınlarının 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istemesi sonucu Sadak, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nden tekneyle karşıya geçirilerek Bostancık köyü mevkisinde jandarma ekiplerine teslim edildi.

Siirt'ten havalanan helikopterin de bulunduğu yere ulaşması sonucu Sadak, getirildiği kent merkezinde ambulansa nakledildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber! Siirt'te akrep sokan kadın tekne ve helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haber! Siirt'te akrep sokan kadın tekne ve helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haber! Siirt'te akrep sokan kadın tekne ve helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haber! Siirt'te akrep sokan kadın tekne ve helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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