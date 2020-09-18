Seyir halindeki minibüsün önüne atlayan çocuk, feci şekilde can verdi
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Seyir halindeki minibüsün önüne atlayan çocuk, feci şekilde can verdi

Şırnak'ta annesiyle birlikte markete giden 4 yaşındaki küçük çocuk, yola atlayınca seyir halindeki minibüsün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seyir halindeki minibüsün önüne atlayan çocuk, feci şekilde can verdi
18.09.2020 16:15 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:50

Şırnak'ın Uludere ilçesine, seyir halindeki minibüsün önüne atlayan 4 yaşındaki çocuk, ezilerek hayatını kaybetti. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ANNESİNİN YANINA GİTMEK İÇİN YOLA ATLADI

Kaza, sabah saatlerinde Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Mahallesi'nde annesi ile birlikte markete giden 4 yaşındaki Davut Işık, karşıdaki annesinin yanına gitmek için yola fırladı. Minik Davut, bu sırada hamile eşini hastaneye yetiştirmeye çalışan S.Y. idaresindeki minibüsün altında kaldı.

MİNÜBÜSÜN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludere Devlet Hastanesine sevk edildi. Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Davut Işık'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Şırnak'a sevk edilirken, kaza anı bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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