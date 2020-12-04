Birlikte yaşadığı sevgilisinin kızına cinsel istismarda bulunan şüpheliye 20 yıl hapis cezası

Kayseri'de Ş.Y. hakkında, 2016 yılından bu yana birlikte yaşadığı P.D.'nin kızı E.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla dava açıldı. 7 ay tutuklu kaldıktan sonra yargılama sürecinde tahliye edilen E.K., Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Son sözü soruları sanık Ş.Y., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Çocuk benim evladım gibiydi. Teyzesi K.D., mağdurun annesi P.D. ile birlikte olmamı istemiyordu. Bu yüzden mağduru yönlendirerek ifade verdirdiler. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum" dedi.

20 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Ş.Y.'ye, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 20 yıl hapis cezası vererek tutuklanmasına karar verdi. Sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN