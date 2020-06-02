Son dakika haber: Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, koronavirüsü yendi
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Son dakika haber: Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, koronavirüsü yendi

Son dakika güncel haberine göre HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı, 12 gün süren koronavirüs tedavisin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Son dakika haber: Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, koronavirüsü yendi
02.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:23

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı, 12 gün süren koronavirüs tedavisin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Belediye Başkanı Saklı, doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca, 20 Mayıs'ta Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 12 günlük tedavisinin ardından Saklı, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Saklı, kendisini hastane bahçesinde bekleyen belediye personeline de teşekkür ettikten sonra Belediye Başkan Yardımcı İsmet Öktem tarafından evine götürüldü. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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