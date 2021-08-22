SELDE HAYATINI KAYBEDEN ŞADİYE DEMİRCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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SELDE HAYATINI KAYBEDEN ŞADİYE DEMİRCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SELDE HAYATINI KAYBEDEN ŞADİYE DEMİRCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Şadiye Demircan (68), son yolculuğuna uğurlandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Şadiye Demircan (68), son yolculuğuna uğurlandı. Selden en çok etkilenen Babaçay Mahallesi'nde kaybolan ve cesedine İncirpınarı sahilinde ulaşılan Şadiye Demircan, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Çayiçi Camii'nde kılınan cenaze namazına merhumenin ailesi ve yakınları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu katıldı. Kılınan namazın ardından Şadiye Demircan, ilçe kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan Şadiye Demircan'ın eşi Mehmet Demircan'ın da cesedinin 5 gün önce aynı yerde bulunduğu ve salı günü defnedildiği öğrenildi.

SELDE HAYATINI KAYBEDEN ŞADİYE DEMİRCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SELDE HAYATINI KAYBEDEN ŞADİYE DEMİRCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SELDE HAYATINI KAYBEDEN ŞADİYE DEMİRCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SELDE HAYATINI KAYBEDEN ŞADİYE DEMİRCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SELDE HAYATINI KAYBEDEN ŞADİYE DEMİRCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SELDE HAYATINI KAYBEDEN ŞADİYE DEMİRCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SELDE HAYATINI KAYBEDEN ŞADİYE DEMİRCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SELDE HAYATINI KAYBEDEN ŞADİYE DEMİRCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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