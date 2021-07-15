Son dakika haber | Selimiye avlusunda kadınların el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı
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Son dakika haber | Selimiye avlusunda kadınların el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika habere göre Selimiye avlusunda kadınların el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Mor Atölye ve Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan geleneksel el sanatları sergisi Selimiye Camii avlusunda açıldı.

Selimiye avlusunda kadınların el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

EDİRNE - Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Mor Atölye ve Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan geleneksel el sanatları sergisi Selimiye Camii avlusunda açıldı.

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Mor Atölye ve Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan yılsonu sergisi düzenlenen törenle açıldı. Selimiye Cami avlusunda açılan sergide Edirne bebeğinden, aynalı süpürgeye, meyve sabunundan, Edirnekari'ye kadar birçok ürün görücüye çıktı.

Serginin açılışına katılan Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren de, yapılan çalışmalar hakkında kadınlardan bilgi aldı.

Yıl boyunca yapılan ürünlerin açılan sergide satışa sunulduğunu söyleyen Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevim Karaman, "Sergi için uzun zamandır çalışmalarımız devam ediyordu. Açılışını yaptığımız sergide 10 gün boyunca hem yaptığımız ürünleri tanıtmak, hem de bu ürünleri satışa sunmak istiyoruz. İlk günden ürünlerimiz ilgi gördü ve arkadaşlarımız siftah yaptılar. Kadın Meclisi olarak önümüzdeki yıllarda Edirne'yi tanıtıcı farklı ürünler de yapmak istiyoruz. Yaptığımız ürünleri her gün biraz daha geliştiriyoruz. Klasik yöntemlerden çıkarak daha modern çalışmalar yapıyoruz. Bugün de burada yaptığımız bütün ürünleri sergiliyoruz" dedi.

"Her zaman kadınlarımızın arkasındayız ve destek oluyoruz"

Müdürlük bünyesinde açılan kurslarda üretilen ürünlerin sergi ile tanıtıldığını söyleyen Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Meral Bozkurt ise, "El emeği göz nuru ürünler sergi ile görücüye çıktı. Kadınların el emeği ürünlerinin ne kadar değerli olduğunu ve ne kadar farklı ürünler yaptığını burada görüyoruz. Ayrıca 'emeğimiz kazanıyor' diye bir proje çalışmamız var. O çalışmamızın ürünleri de burada yer alıyor. Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi bu aralar daha aktif çalışıyor. Kadınlarımız daha çok Edirne'ye ve satışa yönelik ürünler yapıp ev ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Bizde Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak her zaman kadınlarımızın arkasındayız ve destek oluyoruz. Kurslarımızı açıyoruz, kurs yerleri konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

El emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi 10 gün boyunca Selimiye Cami avlusunda açık kalacak.

Son dakika haber | Selimiye avlusunda kadınların el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı
Son dakika haber | Selimiye avlusunda kadınların el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı
Son dakika haber | Selimiye avlusunda kadınların el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı
Son dakika haber | Selimiye avlusunda kadınların el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan

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