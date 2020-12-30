Son dakika haber... Selçuk: "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok"

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası

AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (3)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu."

Bakan Selçuk: "Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek."

Selçuk: "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey