Son dakika haber... Selçuk: "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok"
Son dakika haberleri: Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası
AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (3)
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu."
Bakan Selçuk: "Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir."
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek."
Selçuk: "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey