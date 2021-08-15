Son dakika haber: SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDEN ARİFE ÜNAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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Son dakika haber: SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDEN ARİFE ÜNAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bartın'da sel felaketinde hayatını kaybeden Arife Ünal, ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'da sel felaketinde hayatını kaybeden Arife Ünal, ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ünal'ın cenazesi Ceyüpler Eski Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından köyde bulunan aile mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Arife Ünal'ın oğlu Abdurrahman Ünal ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Sinan Güner katıldı.

Son dakika haber: SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDEN ARİFE ÜNAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber: SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDEN ARİFE ÜNAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber: SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDEN ARİFE ÜNAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber: SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDEN ARİFE ÜNAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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