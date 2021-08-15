Son dakika haber | Sel bölgesine malzeme götürürken şarampole yuvarlanan kamyon alev aldı
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Son dakika haber | Sel bölgesine malzeme götürürken şarampole yuvarlanan kamyon alev aldı

Son dakika haber | Sel bölgesine malzeme götürürken şarampole yuvarlanan kamyon alev aldı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KASTAMONU'da sel bölgesine köprü malzemesi götüren kamyon freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlanarak alev aldı.

KASTAMONU'da sel bölgesine köprü malzemesi götüren kamyon freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlanarak alev aldı. Sürücü son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kastamonu ile Çatalzeytin arasındaki yolda meydana geldi. Bölgedeki sel felaketi nedeniyle Çatalzeytin ilçesine köprü malzemesi taşıyan C.Ö. yönetimindeki kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücü son anda kendisini dışarıya atarken kamyon şarampole yuvarlanarak alev aldı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri kamyondaki yangına müdahale etti. Bu sırada kamyonun yakıt deposunda patlama meydana geldi ve panik yaşandı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.

 


Son dakika haber | Sel bölgesine malzeme götürürken şarampole yuvarlanan kamyon alev aldı
Son dakika haber | Sel bölgesine malzeme götürürken şarampole yuvarlanan kamyon alev aldı
Son dakika haber | Sel bölgesine malzeme götürürken şarampole yuvarlanan kamyon alev aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz

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