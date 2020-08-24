Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü Giresun il merkezi ve ilçelerinde meydana gelen sel ve heyelan, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ortaya çıkan görüntüler durumun vahametini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Giresun'da yaşanan sel felaketinin büyüklüğü ortaya çıkan görüntülerle bir kez daha gözler önüne seriliyor. İl merkezi ve ilçelerinde meydana gelen sel ve heyelan sırasında vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde taşkın önüne gelen her şeyi alıp götürüyor.

SEL ANI VATANDAŞ KAMERASINDA

Özellikle Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerini etkileyen ve 7 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, afetin yaşandığı bölgeden detaylar gelmeye devam ediyor. Dükkanları kullanılamaz hale getiren, arabaları çamura gömen sel ve heyelanın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

"ŞEHRİN SİLÜETİ DEĞİŞMİŞ DURUMDA"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sözleri de Giresun'daki durumun vahametini gözler önüne sermişti; "Devletin bütün kurumlarıyla buradayız. Birçok afetin içerisinde hep beraberdik bir aradaydık. Ben de ilk defa böyle büyük bir taşkın, böyle büyük bir doğal afet görüyorum. Gerçekten şehrin silüeti değişmiş durumda."

Kaynak: AA