Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü

Besteci ve söz yazarı Şehrazat, şarkılarının programlarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya ve TV 8 kanalına açtığı davayı kazandı. Mahkeme, davalıların Şehrazat'a 249 bin lira tazminatı 4 yıllık yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi. Alacak davasında mahkeme, tarafların uzlaşma sağlaması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

İstanbul 2. Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar ve avukatları katılmadı. Davacı Şehrazat'ın izinsiz kullanılan eserlerinin mahkemece tespit edilen bedellerini kabul ederek, şikayetinden vazgeçtiği duruşmada belirtildi. UZLAŞMA SAĞLANDI Hakim, davacı Şehrazat'ın avukatlarının şikayetlerinden vazgeçtikleri ve davalı tarafla uzlaşma sağlandığını ifade eden dilekçeyi mahkemeye sunduklarını açıkladı. Bunun üzerine mahkeme davanın düşürülmesi yönünde karar verdi.