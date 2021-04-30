Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü
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Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü

Demirören Haber Ajansı / Büşra ÇOBAN - Haberler | Magazin

Besteci ve söz yazarı Şehrazat, şarkılarının programlarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya ve TV 8 kanalına açtığı davayı kazandı. Mahkeme, davalıların Şehrazat'a 249 bin lira tazminatı 4 yıllık yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi. Alacak davasında mahkeme, tarafların uzlaşma sağlaması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

İstanbul 2. Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar ve avukatları katılmadı. Davacı Şehrazat'ın izinsiz kullanılan eserlerinin mahkemece tespit edilen bedellerini kabul ederek, şikayetinden vazgeçtiği duruşmada belirtildi.

UZLAŞMA SAĞLANDI

Hakim, davacı Şehrazat'ın avukatlarının şikayetlerinden vazgeçtikleri ve davalı tarafla uzlaşma sağlandığını ifade eden dilekçeyi mahkemeye sunduklarını açıkladı. Bunun üzerine mahkeme davanın düşürülmesi yönünde karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat, Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak "Aynen Öyle", "Kınalı Bebek", "Yaz Yaz Yaz", "Yalnızlığa Hüküm Giydim", "Adaletsiz Yar", "Kıyamam", "Maazallah" ve "Çek Babam Çek" adlı eserlerinin programlarda izinsiz kullanıldığı belirterek Acun Medya ve TV 8 kanalına tazminat davası açmıştı.

249 BİN TL TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl dava karara bağlanmış ve hukuk mahkemesi Şehrazat'a yasal faiziyle birlikte 239 bin 250 lira izinsiz kullanım bedeli ve 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti. Ünlü söz yazarı aynı zamanda 2. Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkeme'sine başvurarak yeni bir dava açmıştı.

Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı
Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Büşra ÇOBAN

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