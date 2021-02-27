Çanakkale Şehitlik Abidesi ile Dolunay'ın buluşmasından kartpostallık manzara
27.02.2021 22:01 | Son Güncelleme: 27.02.2021 23:19
Gönüllü Turizm Elçisi İsa Turan, Çanakkale Şehitlik Abidesi ile Dolunay'ın buluştuğu anları kaydetti. Çektiği fotoğraflarda kartpostallık görüntüler yakalayan Turan, büyük beğendi topladı.
Çanakkale Şehitlik Abidesi'ndeki akşam saatlerinde kaydedilen etkileyici manzara görenleri büyüledi. Dolunay ile buluşan Şehitlik, ortaya eşsiz bir manzara sundu.
KARTPOSTALLIK MANZARA OLUŞTU
Gönüllü Turizm Elçisi İsa Turan'ın çektiği fotoğraf kareleriyle kaydedilen o anlar, büyük beğendi topladı. Havanın kararmasına yakın çekilen fotoğrafta, Şehitlik Abidesi, Türk Bayrağı ve dolunay, adete kartpostallık manzara oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı