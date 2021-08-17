Son dakika haber! Şehit Yılmaz Tuncer için memleketinde cenaze töreni düzenleniyor
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Son dakika haber! Şehit Yılmaz Tuncer için memleketinde cenaze töreni düzenleniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Şehit Yılmaz Tuncer için memleketinde cenaze töreni düzenleniyor Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer, memleketi Mucur'un Medetsiz Köyü'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehit Yılmaz Tuncer için memleketinde cenaze töreni düzenleniyor

KIRŞEHİR - Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer, memleketi Mucur'un Medetsiz Köyü'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehit olan 22 yaşındaki Tuncer'in ağabeyi Hasan Tuncer'in kaldığı Kocasinan ilçesine bağlı ikametine gelen yetkililer, acı haberi ulaştırdı. Anne ve babasının vefat ettiği öğrenilen şehit Tuncer'in bekar olduğu öğrenildi.

Şehit haberinin ikamete ulaşmasının ardından, sokak Türk bayrakları ile donatılarak, Kocasinan Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.

Şehit Tuncer, öğle namazını müteakip Medetsiz Köyü Camide düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Son dakika haber! Şehit Yılmaz Tuncer için memleketinde cenaze töreni düzenleniyor
Son dakika haber! Şehit Yılmaz Tuncer için memleketinde cenaze töreni düzenleniyor
Son dakika haber! Şehit Yılmaz Tuncer için memleketinde cenaze töreni düzenleniyor
Son dakika haber! Şehit Yılmaz Tuncer için memleketinde cenaze töreni düzenleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz

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