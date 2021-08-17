Son dakika haber! Şehit Yılmaz Tuncer için memleketinde cenaze töreni düzenleniyor

Gelen son dakika haberlerine göre Şehit Yılmaz Tuncer için memleketinde cenaze töreni düzenleniyor Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer, memleketi Mucur'un Medetsiz Köyü'nde son yolculuğuna uğurlanacak.