Şehit yakınları ve gazilerden TBMM önünde İYİ Parti'li Türkkan'a tepki

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 300 şehit yakını ve gazi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) girişinde basın açıklaması yaparak, şehit ağabeyine küfreden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Yakınları Vakfı (TÜGŞAV) öncülüğünde gerçekleştirilen basın açıklaması için farklı illerden şehit yakını ve gaziler, Ankara'ya geldi. Yaklaşık 300 kişilik grup, TBMM Çankaya kapı girişindeki Meclis Parkı'nda toplandı. Şehit yakını ve gaziler, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesinin ardından tepkiler üzerine grup başkan vekilliği görevinden istifa eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan'a tepki gösterdi. Gruba, Türkan'ın küfrettiği Tahir Gümren'in kardeşi Orhan Gümren de destek verdi. Şehit yakınları ve gaziler, 'TBMM'de şehit ailelerine küfreden vekil istemiyoruz', 'Ha PKK'nın sıktığı kurşun ha Lütfü Türkkan'ın ettiği küfür', 'Ha Karayılan ha Lütfi Türkkan' yazılı dövizler açıp, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

'SIRADAN BİR OLAY OLARAK KABUL EDİLEMEZ'

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, basın açıklamasını okudu. Aylar, Lütfü Türkkan'ın davranışının kabul edilemez olduğunu belirterek, Bir şehit yakınına yapılan sözlü çirkin davranışı milletimizin hiçbir evladı hoş göremez, sıradan yaşanmış bir olay olarak kabul edemez, etmemelidir. İradesini Kandil ve Pensilvanya'ya ipotek ettirenler, aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmadıkça çıldırmışlardır ve şehit ailelerine küfredecek kadar alçalmışlardır. Şehidimizin bacısına küfretmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu kansızlık, ahlaksızlık hepimizin yüreğini dağlamıştır diye konuştu.

'MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA ETMELİ'

Lokman Aylar, tüm şehit ve gazi aileleri olarak Lütfü Türkkan'ın çirkin eylemini şiddetle kınadıklarını, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti. Aylar, Türkkan'ın TBMM'nin üyesi olmasının utanç verici olduğunu dile getirerek, Grup başkan vekilliğinden istifa etmesi yetmez; önce 'Türkkan' olan soyadını değiştirmeli ve sonra da milletvekilliğinden istifa etmelidir. Bu millet şehidine, gazisine uzanacak her türlü kirli dili ve eli asla bağışlamayacaktır. Şehit ailesine karşı kullanılan söz konusu çirkin dil ve söylem milletin vicdanında mahkum edilmiş, bu hadise tarihimize kara bir leke olarak düşmüştür. Şehit ve gazi aileleri olarak bizler buradan tüm siyasi partilere ve onların liderlerine diyoruz ki bu çirkin olay en ağır şekilde cezalandırılsın. Yoksa biz şehit ve gazi aileleri olarak son nefesimize kadar bu çirkin söylem ve eylemi her platformda dillendirecek ve protestolarımızı yapmaya devam edeceğiz. Unutulmasın ki aldığımız her nefesi son nefesini veren yiğitlere borçluyuz dedi.

'BİZDEN ÖZÜR DİLEMEDİ'

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren'in Ankara'da yaşayan kardeşi Orhan Gümren de Benim siyasetle bir ilgim yok. İzmir'den, İzmit'ten bahsediyor. Biz hayatımızda yaya bile geçmemişiz oralardan. Yerimiz yurdumuz belli. Yalan söylenir; ama bu kadarını görmedim. Bütün şehit ve gazilerimizin acısını geri getirmeye ne hakkınız var Yaptıkları açıklamalara bakın, durmuyorlar. Evimde duruyorum, konuşmuyorum yine konuşuyorlar. Bu memlekette şehitlerin cenazelerinde milletvekili yuhlanmadı mı Gördünüz mü bir milletvekilinin bir vatandaşına küfrettiğini Direkt gelip kolunu atarak ağabeyimin omzuna, yumruğu sıkarak benim bacıma küfrediyor. Bunun neresi iyi niyet Bir de utanmadan yalan söylüyor ve bir gün sonra özür diliyor. Sayın Meral Akşener ve kendi parti arkadaşlarından, kamuoyundan özür diliyor. Kime hakaret etmişsin Benim bacıma hakaret etmişsin, küfretmişsin. Ailemizden kadınlara karşı saygıyı gördük hep ama siz bir parti başkanı olarak kalkıp bir şey demiyorsunuz diye konuştu.

Açıklamaların ardından Meclis Parkı'ndan Çankaya kapı önüne kadar yürüyen şehit yakınları ve gaziler, daha sonra dağıldı.