Son dakika haber: Şehit Süleyman Danacı'nın adı Toprakkale'de bir okula verildi

OSMANİYE (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Süleyman Danacı'nın adı, memleketi Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki bir ortaokula verildi.

Şehit Uzman Çavuş Süleyman Danacı'nın adının verildiği okulda düzenlenen törene şehidin ailesi ile Vali Erdinç Yılmaz, Kaymakam Ali İhsan Selimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Okulun kurdelesini şehidin ailesiyle birlikte kesen Vali Yılmaz, "Allah şehidimizin mekanını cennet eylesin. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." dedi.

AA / Murat Anıl - Son Dakika Haberleri

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