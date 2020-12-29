Şehit Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da dün silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı'nın cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Ankara'da dün silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı'nın cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Şehit Paltacı'nın (21) naaşı, götürüldüğü kent merkezindeki babaevinden helallik alınmasının ardından, merkez Meram ilçesindeki Alakova Camisi'ne getirildi.

Paltacı'nın babası Mehmet Paltacı, namazın kılınacağı alanda şehit oğlunun tabutunu asker selamı ile karşıladı.

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, şehidin cenaze namazını yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Alakova Camisi ile Alakova İlkokulu'nun arasındaki boş alanda kıldırdı.

Şehit Paltacı'nın cenazesi, daha sonra Alakova Mezarlığı'nda 5 yıl önce vefat eden annesinin yanına defnedildi.

Törene, Paltacı'nın yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, sivil ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler