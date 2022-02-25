Büyükkılıç'tan şehit Özel Harekat Şube Müdürü Eren'in annesine taziye ziyareti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Senegal'de şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in annesine taziye ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, görevi esnasında kalp krizi sonucu şehit olan Eren'in Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine giderek, şehit ailesine taziyelerini iletti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'un da katıldığı taziyede Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "Senegal'de şehadete eren Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in muhterem annesi Şerife teyzemize taziye ziyaretinde bulunduk. Şehit ailelerimiz milletimizin baş tacı, aziz şehitlerimizin bize emanetidir. Şehidimize Allah'tan rahmet, Şerife teyzemize de sağlık, sıhhat ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.