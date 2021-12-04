ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CELİL MUTLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
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ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CELİL MUTLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ'nin Ovacık kırsalında 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonunda şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32), gözyaşları arasında toprağa verildi.

MERSİN (DHA) - TUNCELİ'nin Ovacık kırsalında 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonunda şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tunceli'nin Ovacık kırsalında 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonunda 1'i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirilirken, Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesi Tabiye Mahallesi'nde bulunan ailesine Erdemli Kaymakamı Avni Kula, asker ve emniyet yetkililerince ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.Şehidin cenazesi Erdemli Ulu Camii'ne getirildi.

BAKAN SOYLU DA KATILDI

Şehit Astsubay Celil Mutlu için Mersin'in Erdemli ilçesinde Ulu camii'de tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı orgeneral Halis Zafer Koç, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Bölge Milletvekilleri ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

'SANA UZANAN ELLER KIRILSIN'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit babası Ali Mutlu ile bir süre sohbet etti ve başsağlığı dileğinde bulundu. Şehit Astsubay Celil Mutlu'nun bir yıllık evli ve 6 aylık hamile eşi Melike Mutlu, şehit annesi Emine Mutlu ayakta güçlükle durabildi. Şehidin annesi Emine Mutlu, 'Yavrucuğum sana uzanan eller kırılsın, yavrum kuzum. Nasıl dayanırım ben bu acıya' dedi. Şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun eşi Melike Mutlu ve annesi Emine Mutlu, şehit tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Celil Mutlu, Alata Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CELİL MUTLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CELİL MUTLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CELİL MUTLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CELİL MUTLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CELİL MUTLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CELİL MUTLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CELİL MUTLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CELİL MUTLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CELİL MUTLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CELİL MUTLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CELİL MUTLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CELİL MUTLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CELİL MUTLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CELİL MUTLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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