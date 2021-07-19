Son dakika haber | Şehit annesi: "Ev bana bir cehennem çukuru oldu, hiç eve gitmeyeyim diyorum"
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Son dakika haber | Şehit annesi: "Ev bana bir cehennem çukuru oldu, hiç eve gitmeyeyim diyorum"

Son dakika haber | Şehit annesi: 'Ev bana bir cehennem çukuru oldu, hiç eve gitmeyeyim diyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Burak Uçar'ın annesi Zeynep Uçar oğlunun mezarı başında gözyaşlarıyla, "Bazen buraya bir çadır, konteyner yapayım hiç eve gitmeyeyim diyorum.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Burak Uçar'ın annesi Zeynep Uçar oğlunun mezarı başında gözyaşlarıyla, "Bazen buraya bir çadır, konteyner yapayım hiç eve gitmeyeyim diyorum. Evi de bıraktım zaten, ne yapayım ben evi. Ev de bana bir cehennem çukuru oldu" dedi.

Şehit aileleri Kurban Bayramı Arifesinde Asri Mezarlıkta bulunan Garnizon Şehitliği'ne akın etti. Şehit yakınları kabirlerde temizlik yapıp Kur'an-ı Kerim okudu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Burak Uçar'ın annesi Zeynep Uçar da oğlunun mezarı başında gözyaşlarını tutamadı.

"Burak benim bel kemiğim, omuriliğimdi"

Anne Uçar, gözyaşları içinde "Benim dünyada Allah'tan sonra en yakınım Burak'ımdı. O benim bel kemiğim, omuriliğimdi. Benim için ondan sonra dünya bitti, hayat durdu. Dünya Kerbela oldu. Benim yüzüm ağlama duvarı oldu. Bizi görenler bizle birlikte hemen ağlıyorlar. Ateş düştüğü yeri yakar diyorlar ya bizim ateşimizi içimizden yaktılar. Artık bırakın dışımızı, biz bittik. Ne diyelim başka. Can bedenden çıkmıyor ama buraya kadar yerin altında hissediyorum kendimi. Her şeyim bitti" diye konuştu.

"Bizim için dayanmak çok zor"

Neredeyse her gün evladının mezarına geldiğini ve buraya bir konteyner yaptırmak istediğini belirten Zeynep Uçar, "Bizim günümüzün çoğu burada geçiyor. Hemen hemen her gün günüm burada geçiyor. Bazen buraya bir çadır, konteyner yapayım hiç eve gitmeyeyim diyorum. İnsan olmasak, lavabo ihtiyacımız olmasa ben hiç eve gitmem. Evi de bıraktım zaten, ne yapayım ben evi. Ev de bana bir cehennem çukuru oldu. Bizim için dayanmak çok zor" ifadelerini kullandı.

"Şehit annesi olmak gururlu bir şey"

Diyarbakır Lice'de, askeri aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Er Kadir Görgülü'nün (21) annesi Mediha Görgülü ise bayramın kendisi için buruk geçtiğini belirterek, "Duygularımı anlatamam ama büyük bir acı yaşıyoruz. Bayramlarda yanımızda olsun istiyoruz ama yok işte. Her fırsatta buradayım. Acı ama ne yapalım, mecbur. Şehit annesi olmak gururlu bir şey. Acısı da büyük, elimizden gelen bir şey yok" şeklinde konuştu. - ADANA

Son dakika haber | Şehit annesi: 'Ev bana bir cehennem çukuru oldu, hiç eve gitmeyeyim diyorum'
Son dakika haber | Şehit annesi: 'Ev bana bir cehennem çukuru oldu, hiç eve gitmeyeyim diyorum'
Son dakika haber | Şehit annesi: 'Ev bana bir cehennem çukuru oldu, hiç eve gitmeyeyim diyorum'
Son dakika haber | Şehit annesi: 'Ev bana bir cehennem çukuru oldu, hiç eve gitmeyeyim diyorum'
Son dakika haber | Şehit annesi: 'Ev bana bir cehennem çukuru oldu, hiç eve gitmeyeyim diyorum'
Son dakika haber | Şehit annesi: 'Ev bana bir cehennem çukuru oldu, hiç eve gitmeyeyim diyorum'
Son dakika haber | Şehit annesi: 'Ev bana bir cehennem çukuru oldu, hiç eve gitmeyeyim diyorum'
Son dakika haber | Şehit annesi: 'Ev bana bir cehennem çukuru oldu, hiç eve gitmeyeyim diyorum'
Son dakika haber | Şehit annesi: 'Ev bana bir cehennem çukuru oldu, hiç eve gitmeyeyim diyorum'
Son dakika haber | Şehit annesi: 'Ev bana bir cehennem çukuru oldu, hiç eve gitmeyeyim diyorum'
Son dakika haber | Şehit annesi: 'Ev bana bir cehennem çukuru oldu, hiç eve gitmeyeyim diyorum'
Son dakika haber | Şehit annesi: 'Ev bana bir cehennem çukuru oldu, hiç eve gitmeyeyim diyorum'
Son dakika haber | Şehit annesi: 'Ev bana bir cehennem çukuru oldu, hiç eve gitmeyeyim diyorum'
Son dakika haber | Şehit annesi: 'Ev bana bir cehennem çukuru oldu, hiç eve gitmeyeyim diyorum'
Son dakika haber | Şehit annesi: 'Ev bana bir cehennem çukuru oldu, hiç eve gitmeyeyim diyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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