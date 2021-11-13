Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar

Bulgaristanlılar, cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için yarın saat 07.00'den itibaren sandık başına gidecek. Komşuda bu yıl 3'üncü kez sandık başına gidecek 6 milyon 708 bin 189 kayıtlı seçmen, yaşanan siyasi krizin çözümü için son sözünü söyleyecek. Ülkede 4 Nisan'da yapılan seçimlerde hiçbir siyasi parti hükümet kurmak için yeterli çoğunluğu elde edemeyince alınan seçim kararından sonra parlamento seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye'de başta Edirne olmak üzere Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve İstanbul gibi kentlerde bulunan göçmen derneklerinin organizasyonu ile çok sayıda soydaş, araçları ya da otobüslerle oy kullanmak için Bulgaristan'da kayıtlı oldukları şehirlere gitti. Bu nedenle gümrük kapılarında da yoğunluk yaşandı. Bulgaristan'a gidemeyen soydaşlar ise Türkiye'de 19 ildeki 126 sandıkta oy kullanabilecek. Seçmen listelerinde isimleri olan, Bulgaristan pasaportu veya kimlik belgesi bulunanlar da sandık kurullarına başvurarak oy kullanabilecek. Trakya illerinde yarın oy kullanılacak sandıklar ise okullara taşınmaya başlandı.