Son dakika haber! Saruhanlı'da 'Çocuk Oyun Kulübü' açıldı
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Son dakika haber! Saruhanlı'da 'Çocuk Oyun Kulübü' açıldı

Son dakika haber! Saruhanlı'da 'Çocuk Oyun Kulübü' açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberine göre Saruhanlı Belediyesi tarafından çocuklar için inşa edilen "Selçuk Recep Terzi Çocuk Oyun Kulübü" İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı törenle hizmete açıldı.

Saruhanlı Belediyesi tarafından çocuklar için inşa edilen "Selçuk Recep Terzi Çocuk Oyun Kulübü" İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı törenle hizmete açıldı.

Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP İlçe Başkanı Hasan Levent, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Abacı, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saruhanlı Belediyesi Halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan programda konuşan Başkan Bilgin, Saruhanlı Belediyesi olarak 2 yılda çok büyük yatırımlara imza attıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Çocuklarımız burada oyunlar oynayıp hoşça vakit geçirebilecek. Onlar için ne yapsak azdır. Çünkü onlar bu ülkenin geleceğidir. Onlar bizim yarınlarımızdır. Yarınlarımızın aydınlık ve güçlü olması için, çocuklarımızı böylesi güzel ortamlarda yetiştirmeliyiz. Bizler bu tesisi inşa ederken, tesisin yapımına büyük katkılar sunan ve yaklaşık maliyetin üçte ikisini karşılayan İş Adamı Aziz Terzi'nin merhum babası Selçuk Recep Terzi'nin adını buraya verdik. Katkılarından dolayı Aziz Terzi'ye teşekkür ediyor, merhum babası Selçuk Recep Terzi'yi rahmetle yad ediyorum. Çocuk Oyun Kulübümüzün Saruhanlımız için hayırlı olmasını diliyorum."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise Saruhanlı'ya kazandırdığı eserden dolayı Başkan Bilgin'i kutladığını dile getirerek, "Zeki başkanımı kutluyorum. Pandemi döneminde böyle bir tesise öncelik vermek ve bu eseri ortaya çıkartmak onun hayata nasıl baktığının göstergesidir. İyi yönetici çocuklara, eğitime ve geleceğe yatırım yapan yöneticidir" dedi.

Törendeki konuşmaların ardından kurdelesi kesilen Çocuk Oyun kulübü hizmete açıldı. Başkan Bilgin, Başkan Soyer'e tesisi gezdirerek bilgi verdi. - MANİSA

Son dakika haber! Saruhanlı'da 'Çocuk Oyun Kulübü' açıldı
Son dakika haber! Saruhanlı'da 'Çocuk Oyun Kulübü' açıldı
Son dakika haber! Saruhanlı'da 'Çocuk Oyun Kulübü' açıldı
Son dakika haber! Saruhanlı'da 'Çocuk Oyun Kulübü' açıldı
Son dakika haber! Saruhanlı'da 'Çocuk Oyun Kulübü' açıldı
Son dakika haber! Saruhanlı'da 'Çocuk Oyun Kulübü' açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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