Son dakika haber | Şarkışla'da trafik kazaları: 2 yaralı
Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
05.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:17
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Müslüm Çiftçi (68) yönetimindeki 06 EYS 25 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Harun köyü yol kavşağı yakınlarında bariyerlere çarparak şarampole düştü.
Kazada hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Otomobil yaklaşık 5 metrelik şarampolden çekici vasıtasıyla çıkarıldı.
Ali Çongar (56) idaresindeki 58 TR 610 plakalı hafif ticari araç da aynı bölgede servis yolunda yol kontrolü için park etmiş asfalt yüklü kamyona arkadan çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Çongar, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA