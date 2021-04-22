Sarıyer'de müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü
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Sarıyer'de müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Arife Karakum - Haberler | Güncel

Sarıyer'de müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sarıyer'de müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazım Karabekir Mahallesi Erdem Sokak'taki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, müstakil evde hasar oluştu.

Sarıyer'de müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü
Sarıyer'de müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü
Sarıyer'de müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü
Sarıyer'de müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Karakum

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