Son dakika haber... Şanlıurfa Valisi Erin, nüfus müdürlüklerinde inceleme yaptı Son dakika habere göre Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, nüfus müdürlüklerince incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, nüfus müdürlüklerince incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en riskli kuruluşların başında gelen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Haliliye İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, hastanelerden sonra vatandaşların en fazla bireysel işlem yaptığı müdürlüklerde salgınla ilgili alınan tedbirleri inceleyen Erin, kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Buradaki vatandaşlarla da sohbet ederek sorunlarını dinleyen Erin, vatandaşlardan kuruma gelmeden yapılabilecek tüm işlemleri e-devlet üzerinden yapmalarını ve randevusuz kuruma gelmemeleri uyarısında bulundu.

Salgın nedeniyle daha önce İl ve İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde ALO 199 randevu sisteminin kapsamı genişletilmiş, müdürlüklerde işlem yapılan alanlarda vatandaşlarla çalışanlar arasına şeffaf koruyucu bariyerler konulmuş, el dezenfektan üniteleri hizmete sunulmuştu.

Kaynak: AA