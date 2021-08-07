Son dakika haber! Şanlıurfa'da silahlı kavga: 5 yaralı
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Son dakika haber! Şanlıurfa'da silahlı kavga: 5 yaralı

Son dakika haber! Şanlıurfa'da silahlı kavga: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Salih Darıcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kocaşerif Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların kullandığı kavgada, Halil İ, Müslüm İ, Mehmet Nazif İ. ile yoldan geçen Muzaffer S. ve Haydar D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı

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