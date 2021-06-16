Son dakika haber: Şanlıurfa'da 'sahte altın' operasyonu: 14 gözaltı
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Son dakika haber: Şanlıurfa'da 'sahte altın' operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika haber: Şanlıurfa'da 'sahte altın' operasyonu: 14 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ŞANLIURFA'da, sahte altın üretimi yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

ŞANLIURFA'da, sahte altın üretimi yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Sahte basım çok sayıda cumhuriyet altını ve tabanca ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte altın üreterek, satanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Şanlıurfa merkez ile Bozova, Suruç ve Akçakale ilçelerinde tespit edilen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, basımı yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce yapılması gereken cumhuriyet altınlarını, merdiven altı atölyelerde kendi ürettikleri kalıplarla sahte olarak imal ettikleri belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; altın basımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda kalıp, piyasa değeri 1 milyon 750 bin lira olan sahte altın ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sahte altın ve kalıplara el koyan polisin gözaltına aldığı 14 şüphelinin emniyette sorgusuna başlandı.


Son dakika haber: Şanlıurfa'da 'sahte altın' operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haber: Şanlıurfa'da 'sahte altın' operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haber: Şanlıurfa'da 'sahte altın' operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haber: Şanlıurfa'da 'sahte altın' operasyonu: 14 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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