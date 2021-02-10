Son dakika haber! Şanlıurfa'da polislerle tanışmak isteyen 5 yaşındaki çocuğa sürpriz ziyaret
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Son dakika haber! Şanlıurfa'da polislerle tanışmak isteyen 5 yaşındaki çocuğa sürpriz ziyaret

10.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:19
Son dakika haber! Şanlıurfa'da polislerle tanışmak isteyen 5 yaşındaki çocuğa sürpriz ziyaret

Son dakika haber: Şanlıurfa'da, 5 yaşındaki Ahmet Bahadır Kurt'un ağlayarak polislerle tanışmak istediğini söylediği videoyu gören İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis kıyafeti hediye ettikleri çocuğu ekip aracıyla gezdirdi.

Şanlıurfa'da, 5 yaşındaki Ahmet Bahadır Kurt'un ağlayarak polislerle tanışmak istediğini söylediği videoyu gören İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis kıyafeti hediye ettikleri çocuğu ekip aracıyla gezdirdi.

Merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Kurt, çok sevdiği polislerle tanışamadığı için üzüntü yaşadı.

Geçen hafta polislerle tanışma isteğini ağlayarak dile getiren Ahmet Bahadır'ın bu anlarına ait görüntüsünü çeken ailesi, görüntüyü başka bir şehirde görevli tanıdıkları bir polise gönderdi.

Polisin de söz konusu videoyu Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne göndermesi üzerine durumdan haberdar olan İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un talimatıyla, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri harekete geçti.

Ahmet Bahadır'ı evinde ziyaret eden ekipler, yanlarında getirdikleri polis kıyafetini de çocuğa giydirdi. Çocuğa Türk bayrağı, yaş pasta ile satranç takımı hediye eden ekipler, daha sonra onu ekip aracına bindirdi ve anons yaptırdı.

Son olarak Ahmet Bahadır'ı ablasıyla birlikte ekip aracıyla gezdiren ekipler, küçük çocuğun hayalini gerçekleştirerek büyük mutluluk yaşamasını sağladı.

Kurt'un ailesi de polis ekiplerine sürpriz ziyaret için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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