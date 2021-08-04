Son dakika haber! Sandıklı itfaiyesi Isparta yangınına destek için gitti

Son dakika 3. sayfa haberi... Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Isparta'da çıkan yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için gitti.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Isparta'da çıkan yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için gitti.

Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Isparta'ya bağlı Sütçüler ilçesinde çıkan yangına müdahale etmek için Isparta'ya hareket gitti. Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün talimatları doğrultusunda destek için yola çıkan ekipler, söndürme ve soğutma çalışmalarına yardımcı olduktan sonra tekrar ilçeye dönecek.

Ayrıca Sandıklı Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde ülkemizin değişik noktalarında çıkan orman yangınlarını söndürme noktasında alarm halinde olan ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konuya gereken hassasiyeti göstermeleri gerektiğini bulunla ilgili, Alo Yangın 110, Orman Yangını 177 ve Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğümüzün 0 272 512 58 33 nolu telefona bilgi vermeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı