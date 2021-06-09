Son dakika haber... Sandıklı Belediyesi itfaiyesinden hastanede yangın tatbikatı
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Son dakika haber... Sandıklı Belediyesi itfaiyesinden hastanede yangın tatbikatı

Son dakika haber... Sandıklı Belediyesi itfaiyesinden hastanede yangın tatbikatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tatbikat gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği hastane binasına yangından dolayı üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdivenleri ile kurtarıldı.

Tatbikatta ilk olarak Sandıklı Devlet Hastanesi doğum servisinde senaryo gereği çıkan yangına önce hastane ekipleri daha sonra itfaiye müdürlüğü personelleri tarafından müdahale edilerek alevler kontrol altına alındı. Daha sonra çıkabilecek bir yangında tahliye işlemlerini anlatmak için uygulamalı olarak Devlet Hastanesi servisinden senaryo gereği yaralanan kişi sedye ile görevliler tarafından aşağıya indirildi.

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Keleş, "İtfaiye müdürlüğümüz olarak bölgenin en donanımlı ve en kapsamlı itfaiye müdürlükleri arasındayız. Zaman içerisinde kendimizi hazır tutmak ve vatandaşlarımıza en hızlı ulaşan ekip olmak için bu gibi tatbikatlar yaparak becerilerimizi tekrar etmek ve hemşehrilerimiz bilgilendirmek zorundayız.

Yangın, deprem, su baskını, trafik kazaları, doğal afetler gibi pek çok konularda vatandaşlarımızın karşılaşabileceği bütün olumsuzluklarda onların yanlarında olmak için kendimizi geliştirmeye ve modernize etmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda bizlere desteklerini asla esirgemeyen Belediye Başkanımız Mustafa Çöl'e teşekkür ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber... Sandıklı Belediyesi itfaiyesinden hastanede yangın tatbikatı
Son dakika haber... Sandıklı Belediyesi itfaiyesinden hastanede yangın tatbikatı
Son dakika haber... Sandıklı Belediyesi itfaiyesinden hastanede yangın tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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