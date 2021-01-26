Bursa'da hortum sebebiyle ortalık savaş alanına döndü

Olay, saat 14.15 sıralarında Bursa Ankara yolu üzerindeki Otosansit Sanayi Sitesi C4 Sokak 14. blokta meydana geldi. Şiddetli rüzgar sırasında oluşan küçük çaplı hortum sebebiyle 20 ayrı iş yerinin çatısı uçtu.

HORTUMUN ÇIKIŞ ANI KAMERALARA YANSIDI

O anlar kameralara saniye saniye yansırken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Park halindeki bir kamyon hortum sebebiyle 20 metre sürüklendikten sonra yan yattı. Çatılardan kopan sac ve demirler sanayi sitesindeki araçların üzerine düştü. 12 araçta maddi hasar oluştu.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Aracını tamir için orada bulunan Kenan Özsoy (38) başına düşen çatı sacından ağır şekilde yaralanıp 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı araçların çatıya uçtuğu görüldü.

1 DAKİKA SÜRDÜ, HER ŞEYİ UÇURDU

Diğer yandan, o anları anlatan bir sanayi esnafı, "Ben hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim. Resmen hortumdu. Yaklaşık 1 dakika sürdü. Her şeyi uçurdu. Araçların havalandığını gördüm. 2 tonluk konteynerin havadan üzerime geldiğini gördüm" ded

Kaynak: İhlas Haber Ajansı