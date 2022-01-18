Son dakika haber | Samsun'da vakfa ait öğrenci evinde yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Samsun'da vakfa ait öğrenci evinde yangın

Son dakika haber | Samsun'da vakfa ait öğrenci evinde yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da bir vakfa ait öğrenci evlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir vakfa ait öğrenci evlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 182. Sokak'ta bulunan bir vakfa ait öğrenci evlerinde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Öğrencilerin kullandığı 3 katlı apartmanın 2. katındaki salon bölümünde meydana gelen yangın ilk anda çevredekilerce fark edildi. Yangını duyan öğrenciler terlikleriyle dışarı koştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 adet itfaiye aracı ve 112 ambulansı yangın yaşanan apartmana sevk edildi.

Olay yerine ulaşılmasıyla yangında yaralanma ve can kaybının olmadığı anlaşıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bu sırada yaklaşık 20 üniversite öğrencisi de kaldıkları apartmandaki evden yükselen dumanları izledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haber | Samsun'da vakfa ait öğrenci evinde yangın

Son dakika haber | Samsun'da vakfa ait öğrenci evinde yangın

Son dakika haber | Samsun'da vakfa ait öğrenci evinde yangın

Son dakika haber | Samsun'da vakfa ait öğrenci evinde yangın

Son dakika haber | Samsun'da vakfa ait öğrenci evinde yangın

Son dakika haber | Samsun'da vakfa ait öğrenci evinde yangın

Yangından korunmak için sığındığı balkondan aşağı düşen kadın, yaşam mücadelesi veriyor

Yangından korunmak için sığındığı balkondan aşağı düşen kadın, yaşam mücadelesi veriyor

 Yangın çıkan apartmanın asansöründe mahsur kalıp ölen genç, orman yangınlarını söndürmek için gönüllü olmuş

Yangın çıkan apartmanın asansöründe mahsur kalıp ölen genç, orman yangınlarını söndürmek için gönüllü olmuş
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Samsun, Yangın, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title