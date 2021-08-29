Son dakika haber: Samsun'da kazada korkan çocukları trafik polisleri teselli etti
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Son dakika haber: Samsun'da kazada korkan çocukları trafik polisleri teselli etti

Son dakika haber: Samsun'da kazada korkan çocukları trafik polisleri teselli etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçta bulunan ve büyük korku yaşayan çocukları trafik polisleri teselli etti.

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçta bulunan ve büyük korku yaşayan çocukları trafik polisleri teselli etti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Bafra Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin C. idaresindeki 06 PU 274 plakalı otomobil, 34 CZH 460 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta bulunan çocuklar büyük korku yaşadılar. Çocukları trafik polisleri teselli etti. - SAMSUN

Son dakika haber: Samsun'da kazada korkan çocukları trafik polisleri teselli etti
Son dakika haber: Samsun'da kazada korkan çocukları trafik polisleri teselli etti
Son dakika haber: Samsun'da kazada korkan çocukları trafik polisleri teselli etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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